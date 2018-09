Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au disparut, iar alte 120 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 produs in insula Hokkaido, aflata in nordul Japoniei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis zece oameni, in timp ce alti peste 300 au fost raniti, a lasat doua milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri. Jebi a afectat doua mari orase japoneze,…

- Bilanțul celor decedați in urma prabușirii podului in Genova, Italia, s-a ridicat la 35, scrie BBC. 16 oameni sunt raniți, iar numarul celor disparuți ajunge la 12 oameni. Ministerul Afacerilor Externe din Moldova deocamdata nu cunoaște daca printre decedați sau raniți sunt moldoveni.

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters. Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.