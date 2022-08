Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Șotanga se dezvolta an de an, bilanțul investițiilor la ceas aniversar, 595 de ani de la prima atestare documentara, se implinesc anul acesta, iar administrația locala condusa de primarul Constantin Stroe se poate mandri cu proiecte majore care au schimbat și vor schimba viața comunitații. Un…

- Guvernul Ciuca a aprobat ordonanța care prevede alocarea a unui ajutor pentru mame, in valoare de 2.000 de lei, in primele trei luni de la nașterea copilului. Suma va fi alocata sub forma de tichete sociale, și are ca destinație achiziționarea de produse necesare nou-nascutului. Potrivit ministrului…

- In perioada 18–21 iulie 2022, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (#MDLPA) organizeaza, pentru a doua oara, conform procedurii modificate in 2021 și revizuite in 2022, aprobata de ministru și publicata pe site-ul MDLPA și in Monitorul Oficial al Romaniei, examenele de atestare…

- Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei. Ordonanța de urgența…

- A avut loc ședința ordinara a Colegiului Prefectural al județului Dambovița, in cadrul careia au fost prezentate o serie de informații care au vizat domeniul educațional, agricultura, Recensamantul Populației și Locuințelor 2021. Primul punct de pe ordinea de zi a vizat ”Excelența in Educație concretizata…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița (AJOFM), in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița (CJD), a organizat pe 20 mai 2022, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul a fost gazduit de Clubul Studenților din municipiul Targoviște și a urmarit creșterea…

- Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 3, a fost invinsa, marti, in primul tur al turneului de categorie WTA 250 de la Strasbourg, de rusoaica Ekaterina Makarova, locul 348 WTA, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-2. Partida a durat o ora si 34 de minute si, […] Articolul SORANA CIRSTEA, EȘEC NEAȘTEPTAT…

- Jandarmii in cooperare cu polițiști și reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție Dambovița au organizat o acțiune de informare preventiva in randul cetațenilor și elevilor din comuna Potlogi. Debutul activiații a avut loc in zona centrala a comunei și a constat in discuții interactive cu cetațenii…