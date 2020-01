Bilanţul inundaţiilor din Indonezia a crescut la 53 de morţi Zeci de mii de indonezieni nu se intorsesera inca la casele lor sambata, in urma inundatiilor care au lovit regiunea capitalei Jakarta, soldate cu moartea a 53 de persoane, au informat autoritatile, citate de AFP.



Peste 170.000 de persoane care locuiau in cartierele afectate de inundatii raman in continuare in adaposturi.



Ploile torentiale au inceput sa cada in ajunul Anului Nou, declansand inundatii si alunecari de teren in regiunea Jakarta, dar si in regiunea Lebak, situata in sud-vestul insulei Java, la o suta de kilometri de capitala.



Sambata, Agentia nationala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA.Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existând riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Ploile torentiale care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Ploile torentiale care au lovit capitala Indoneziei si regiunea din jur in noaptea dintre ani au dus la inundatii soldate cu cel putin 9 morti si mii de evacuati, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de autopritatile indoneziene, transmite Reuters. "Incepand de azi, la ora (locala)…

- Bilanțul erupției vulcanice din Noua Zeelanda a ajuns la 18 morți, iar autoritațile neozeelandeze au dezvaluit identitatea celor doua persoane ale caror trupuri neinsuflețite nu au putut fi gasite dupa erupția vulcanica.

- Cel putin 208 persoane au fost ucise in reprimarea miscarii de protest care a izbucnit la mijlocul lunii noiembrie in Iran, a transmis luni Amnesty International, care a revizuit in crestere precedentul sau bilant de 161 de morti publicat vineri, relateaza AFP. "Bilantul real" al represiunii…