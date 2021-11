Bilanțul global al pandemiei de Covid-19 a depășit 250 de milioane de cazuri Bilanțul global de coronavirus ajunge duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri. Unele țari din Europa de Est inca se confrunta cu focare record. Cazurile mondiale cauzate de COVID-19 ajung duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri, pe masura ce valul provocat de varianta Delta se atenueaza și se reiau comerțul și turismul, deși unele țari din Europa de Est se confrunta cu focare record, informeaza Mediafax. In ultimele trei luni, numarul mediu zilnic de cazuri a scazut cu 36%, potrivit unei analize Reuters. Chiar daca raspandirea a incetinit, virusul continua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE.

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Polonia de la inceputul pandemiei a depasit vineri pragul de 3 milioane, potrivit statisticilor oficiale publicate de Ministerul polonez al Sanatatii, iar infectarile zilnice au ajuns la cel mai inalt nivel al lor din timpul celui de-al patrulea val…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Polonia de la inceputul pandemiei a depasit vineri pragul de 3 milioane, potrivit statisticilor oficiale publicate de Ministerul polonez al Sanatatii, iar infectarile zilnice au ajuns la cel mai inalt nivel al lor din timpul celui de-al patrulea…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- Numarul deceselor asociate maladiei COVID-19 la nivel global a depasit vineri pragul de 5 milioane, potrivit unei numaratori realizate de jurnalistii de la agentia de presa Reuters, in contextul in care persoanele nevaccinate impotriva noului coronavirus sunt deosebit de expuse in fata variantei Delta,…

- In contextul apariției variantelor virusului, care sunt ”tot mai transmisibile și mai virale”, vaccinurile ar putea sa nu fie suficiente pentru eradicarea pandemiei, a spus reprezentantul OMS. ”Daca luam in calcul faptul ca noul coronavirus va continua sa inregistreze mutatii si sa ramana printre noi,…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 1.109.076 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.033 de noi imbolnaviri din 45.430 de teste efectuate. In acelasi timp au fost inregistrate 48 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie…

- Premierul ucrainean Denis Smigal a anunțat miercuri ca țara a decis sa prelungeasca pana la 1 octombrie starea de urgenta, care urma sa expire la 31 august. Masura le va permite in continuare autoritatilor regionale sa impuna restrictii anti-COVID-19, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta…