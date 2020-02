Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunța ca numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18. Astfel, autoritatile sanitare au declarat oficial joi epidemie de...

- Gripa a facut o noua victima. Bilanțul deceselor a ajuns la 15. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 15, a anuntat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Inca un copil mort de gripa! Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 11 Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei pana in prezent a ajuns la 11, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima…

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.

- Taifunul Phanfone, care s-a abatut in ziua de Craciun asupra statului Filipine, a facut 41 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, in contextul in care zeci de mii de localnici au fost evacuati in adaposturi de urgenta, informeaza AFP potrivit Agerpres Taifunul a parasit teritoriul filipinez…

- Bilantul deceselor in urma unei misterioase afectiuni pulmonare asociate cu utilizarea tigaretelor electronice (practica denumita „vaping”) a urcat la 39 de victime in Statele Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din aceasta tara (CDC), potrivit DPA, preluata de Agerpres.…