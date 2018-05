Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de oameni au murit inecati in urma ruperii unui baraj in Kenya, in apropiere de orasul Solai, la aproximativ 200 km nord-vest de Nairobi. Apa a provocat "daune enorme", inundand doua sate potrivit unui nou raport al serviciilor guvernamentale. Zidurile barajului Patel s-au rupt iar apa…

- Seful politiei nationale din Slovacia, Tibor Gaspar, va pleca din functie luna viitoare, pe fondul uriaselor presiuni publice aparute dupa asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei acestuia. Anuntul a fost facut marti de premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, relateaza Reuters…

- Premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, a anuntat marti ca seful politiei nationale, Tibor Gaspar, va pleca din functie in luna mai, ca urmare a unor presiuni publice uriase dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, relateaza agentia agentia Reuters. Pellegrini a spus ca il considera pe Gaspar drept…

- Premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, a anuntat marti ca seful politiei nationale, Tibor Gaspar, va pleca din functie in luna mai, ca urmare a unor presiuni publice uriase dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, relateaza agentia agentia Reuters. Pellegrini a spus ca il considera pe…

- Ministrul de interne slovac Tomas Drucker a declarat luni ca va demisiona, la doar cateva saptamani dupa preluarea functiei, pe fondul amplelor proteste organizate in tara pentru a se cere demiterea seful politiei nationale dupa asasinarea unui jurnalist care lucra la cazurile de coruptie din tara,…

- Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane, relateaza Reuters. "Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini…

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- Bilanțul tragic de azi se adauga celui de luni, cand aproximativ 100 de oameni au fost uciși in 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), scrie Reuters, citat de news.ro. ONU a cerut luni sa se instaureze un armistitiu, subliniind ca situatia „a scapat de sub orice control”.…