Bilanţul coronavirusului în Germania: 67.366 de persoane infectate şi 732 de decese Este vorba despre o crestere a numarului contaminarilor cu 5.453 si a deceselor cu 143 intr-o zi, potrivit bilantului RKI. Germania va testa 200.000 de persoane pe zi pentru a opri raspandirea COVID 19 Germania isi doreste sa ajunga sa testeze toate cazurile suspecte si toate persoanele intrate in contact cu acestea, incercand astfel sa urmeze modelul de succes al Coreei de Sud. Germania a ajuns la 57.298 de cazuri de infectare cu COVID 19, iar numarul victimelor este de 455. In aceste conditii, planul nemtilor este sa testeze cate 200.000 de persoane pe zi, sperand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a ajuns la 57.298 de cazuri de infectare cu COVID 19, iar numarul victimelor este de 455. In aceste conditii, planul nemtilor este sa testeze cate 200.000 de persoane pe zi, sperand sa poata copia succesul Coreei de Sud in incetinirea raspandirii virusului. Guvernul Angelei Merkel…

- Spitalul Municipal de Urgența din Barlad a devenit oficial spital DE SUPORT (linia a doua) pentru spitalul din Iași, in tratarea pacienților infectați cu Covid-19. Daca numarul celor infectați cu coronavirus crește, bolnavii nu vor mai fi duși la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, ci direct la spitalul…

- Spania a inregistrat in ultimele 24 de ore inca 6.584 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus si inca 514 de decese, iar din totalul de aproape 40.000 de persoane infectate circa 5.400 sunt cadre medicale, consemneaza marti agentiile AFP si DPA.''Suntem in saptamana dificila''…

- Consiliul Județean Cluj preia Spitalul Polaris și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19. La acest spital vor putea fi primiți 180 de pacienți care vor beneficia de condiții optime pentru tratarea COVID-19. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a declarat…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Spynews.ro a intrat in posesia rezultatului testului pentru coronavirus al colegei fiului Marei Banica. Copila a fost dusa la școala pana marți, 10 martie, deși mama ei a fost diagnosticata pozitiv cu virusul Covid-19.