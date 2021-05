Bilanțul campaniei de vaccinare în școli: Peste 140.000 de de angajați din învățământ au fost imunizați complet Bilanțul campaniei de vaccinare din școli arata ca sunt 155.000 de angajați din invațamant vaccinați, din care peste 140.000 sunt imunizați complet. Cu toate acestea, ministrul Educației Sorin Cimpeanu precizeaza ca ritmul de vaccinare in randul profesorilor a scazut. „Este un procent important, dar evoluția din ultimele saptamani, progresul vaccinarii personalului din invațamant, trebuie sa recunoaștem, ritmul de vaccinare al personalului din invațamant a scazut foarte mult”, a declarat Cimpeanu la Digi24. Ministrul Educației spune ca daca inainte zilnic se vaccinau mii de angajați din invațamant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

