Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca peste 60.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 29.500 cu prima doza. Alte peste 25.000 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia. Potrivit CNCAV, 60.126 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 29.544 au primit prima doza sau doza unica de la Johnson & Johnson. Alte 25.333 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia de ser. In acelasi interval, au fost raportate 32 de reactii advserse: 19 la vaccinul Pfizer, 4 la…