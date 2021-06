Bilanț revizuit după tragedia din Miami: 4 persoane au decedat, 159 încă dispărute Misiune de salvare continua in statul american Florida, dupa ce un bloc de 12 etaje s-a prabușit parțial la nord de Miami Beach, iar oficialii vineri au crescut numarul persoanelor disparute de la 99 la 159, relateaza BBC.Patru persoane au fost confirmate decedate, cu trei mai multe decat in ziua precedenta.Primarul din Miami-Dade spune ca „inca mai au speranța” sa gaseasca supraviețuitori. Echipele de cautare care lucreaza non-stop au raportat ca au auzit oameni batand sub ruinele cladirii.Echipele de salvatori au continuat cautarile și pe timpul nopții pentru a gasi supraviețuitori. Foto: ProfimediaPe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

