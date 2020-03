Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe…

- Anunț important facut de deputatul PNL Victor Paul Dobre. Acesta a declarat, la Antena 3 ca sunt discuții cu bancile pentru amanarea plații creditelor romanilor, dar și ca saptamana viitoare vor fi adoptate noi masuri economice.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe…

- Medicul Adrian Streinu Cercel a anunțat, in urma cu puțin timp la Antena 3, ca in cel mult o luna de zile, in Romania va ajunge un vaccin experimental care ar putea apara populația de coronavirus. Conform medicului, vaccinul ar urma sa fie importat din Marea Britanie, unde cercetarile sunt avansate…

- Organizatiile de sanatate publica au semnalat ca este total contraproductiv ca KFC sa continue campania "Bun de-ti lingi degetele!" in contextul raspandirii coronavirusului la nivel global. Specialistii recomanda insistent spalarea cat mai des a mainilor, iar reclama contrazice tocmai aceste norme…

- "Economia romaneasca este mai fragila ca oricand in fata efectelor coronavirusului. Cum peste 90% dintre companii se afla in zona IMM-urilor si nu dispun de resurse financiare pe termen mediu si lung, masurile de restrictie impuse de autoritati, pentru a combate epidemia, sunt de natura sa le creeze…

- La fel ca toate statele din lume, Romania va fi și ea afectata de apariția coronavirusului. Aparitia si extinderea coronavirusului ar putea avea efecte nefavorabile in ceea ce priveste cererea globala chiar daca tensiunile comerciale dintre SUA si China au fost, intr-o oarecare masura, atenuate prin…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…