Bilant pozitiv pentru juniorii de la LPS Vaslui si Pajura Husi

Stiri pe aceeasi tema

- START… O victorie și patru infrangeri pentru juniorii vasluieni la debutul in Campionatul Național de fotbal (U19 și U17) și Liga Elitelor U14. Singurul succes a fost obținut de Pajura Huși, la Under 19, formația pregititi de Marian Titaru caștigand cu 2-0 la LPS Suceava. Echipele de fotbal juniori…

- MEDALIAȚI… Juniorii nascuți in anul 2011 de la LPS Vaslui, antrenați de Ionuț Chiochiu, s-au clasat pe locul trei la Miroslava Youth Cup, dupa ce au invins in finala mica pe Academia Politehnica Iași, scor 1-0. Grupa 2011 de la LPS Vaslui s-a intors cu medaliile de bronz de la ediția 2023 a turneului…

- MEDALIAȚI… Talentații puști de la grupele clubului Juniorul Barlad au confirmat așteptarile și au obținut doua clasari pe podium la turneul de fotbal juvenil “Cupa Vacanței”, competiție desfașurata la finele saptamanii trecute la Balan, județul Harghita. Barladenii au obținut locul 2 cu grupa 2013 și…

- DEBUT… LPS Vaslui și Școala de Fotbal “Pajura” Huși vor reprezenta județul și in noul sezon al competițiilor de juniori organizate de Federația Romana de Fotbal. Noua stagiune va debuta sambata, 2 septembrie. LPS Vaslui și Pajura Huși, cluburi clasate pe locurile 60 respectiv 99 in clasamentul academiilor…

- La Vaslui, avem de „tati”. Fotbal la discreție, cu derby-uri ca pe vremuri, intre FC Uzatu și Avantul lui Vasile Saracu și multa, multa, cultura. Acum, nu știm care e echipa securiștilor și care e a comuniștilor, cum era pe vremuri, insa cert este ca proștii aia, care jucau prin Europa in galben-verde,…

- SUCCES… CSM Vaslui, victorie la scor in Cupa Romaniei, la primul meci oficial din sezonul 2023-2024. Vasluienii au invins-o cu 8-0 (5-0) pe Gauss Bacau, in deplasare, in primul meci din grupele fazei regionale. Meciul decisiv pentru calificarea in finala fazei regionale 1 Nord-Est se va disputa la Vaslui,…

- CAMPIONI… LPS Vaslui (categoria 2013) și Știința Miroslava (cat. 2016), marile caștigatoare ale turneului de fotbal juvenil “Marin Buzdug”, desfașurat zilele trecute la Țibanești, județului. La finele saptamanii trecute, la Țibanești, județul Iași, a avut loc prima ediție a turneului amical de fotbal…

- SELECTAȚI… Fotbalul vasluian ramane in continuare o pepiniera pentru loturile naționale de juniori ale Romaniei. In aceasta luna, la Baile Govora, județul Valcea, Federația Romana de Fotbal a organizat etapele finale ale Campionatului Național de Fotbal U11, U12 și U13, iar județul nostru a fost reprezentat…