Bilanţ perfect, clasament… de pus în ramă! Runda a doua a eșalonului trei valoric a adus un adevarat ”recital” al echipelor prahovene, care toate trei au obținut maximul care se putea obține, realizand victorii pe linie! La primul meci din istorie pe teren propriu in Liga a III-a, CS Paulești a obținut și primul succes, 2-0 cu Kids Tampa Brașov, dupa doua reprize ”simetrice” – cu cate un gol marcat – Neacșu, respectiv Dumitrașcu trecandu-și numele in ”statistici”. Foarte important a fost succesul plopenarilor, in deplasarea de la Targu Secuiesc, elevii lui Daniel Dumitrache reușind sa dea lovitura in ultimul sfert de ora, Roberto Alecsandru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

