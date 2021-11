BILANȚ PARȚIAL 13 noiembrie| Aproape 4.000 de noi infectări cu Covid-19 și 323 de decese în ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 13 noiembrie| Aproape 4.000 de noi infectari cu Covid-19 și 323 de decese in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL 13 noiembrie| Aproape 4.000 de noi infectari cu Covid-19 și 323 de decese in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.006 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, conform CNCCI. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 13 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.006 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 323 decese dintre care 19 anterioare. Vom detalia datele… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

