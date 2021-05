Stiri pe aceeasi tema

- 3.445.582 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, scrie news.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (589.670). Brazilia este pe locul doi, cu 448.208 de decese, urmata…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat sambata ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate in Romania 1.305 cazuri noi de Covid-19 și 104 decese la pacienți confirmați cu noul...

- India, doborata de al doilea val al pandemiei și cu sistemul de sanatate ajuns in colaps, continua sa inregistreze un numar uriaș de cazuri COVID, raportand vineri 414.188 de noi infectari si 3.915 de decese, toate intr-o singura zi, relateaza EFE, citata de Agerpres . In total, de la izbucnirea pandemiei…

- India a inregistrat joi un nou record de infectari cu noul coronavirus, raportand 412.262 de cazuri in ultimele 24 de ore, precum si cel mai mare numar de decese inregistrat pana acum, in plin val doi al pandemiei de COVID-19, care a provocat o penurie de oxigen medical si de paturi in spitale, informeaza…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.564 de cazuri noi de Covid și 142 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Au...

- Din totalul cazurilor inregistrate in cele 85 de regiuni ale Rusiei, 1.176 - ceea ce reprezinta 12,8 % - sunt cazuri asimptomatice.La Moscova, epicentrul infecțiilor cu noul coronavirus, au fost raportate in ultimele 24 de ore 1.813 noi cazuri, asta deși autoritațile susțin ca aici au fost vaccinati…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 4.383 de cazuri noi de COVID-19 și 44 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Potrivit GCS,...

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii din Brazilia marți seara, 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au murit in doar 24 de ore.Recordul negativ anterior, de 1.910 de decese, s-a inregistrat pe 3 martie, asta dupa ce, cu o zi inainte, respectiv pe 2 martie, 1.641 de persoane au pierdut…