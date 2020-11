Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 300.000 de decese, au fost inregistrate oficial in Europa, potrivit unui bilant realizat AFP pe baza datelor furnizate de autoritatile sanitare, vineri, la ora 16:00 GMT, noteaza agerpres. Cele 52 de tari din regiune constituie zona cea…

- Europa a devenit centrul pandemiei de coronavirus, iar state precum Austria, Elvetia, Polonia sau Rusia au raportat din nou cifre record. Si peste ocean, in Statele Unite s-au inregistrat 120.000 de cazuri in 24 de ore, un bilant care mentine aceasta tara pe primul loc in lume. Organizatia Mondiala…

- Declaratia presedintelui Klaus Iohannis vine dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi 6.481 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 in 24 de ore. Potrivit GCS, 83 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La Terapie Intensiva sunt internate in prezent 868 de persoane infectate…

- Mike Ryan, director executiv al OMS, a spus in conferinta de presa ca numarul crescut al internarilor in Marea Britanie, Franta, Irlanda si alte tari europene este "ingrijorator", potrivit The Guardian, anunța news.ro.El a mai afirmat ca este prea devreme pentru a prezenta un bilant pozitiv…

- „Aceasta crestere nu este legata in niciun fel de inceputul anului scolar. Probabil ca este vorba de reintoarcerea multor concetatenii din concedii", a explicat medicul pentru Europa FM. Cat despre posibilitatea reintroducerii restricțiilor in țara noastra, reprezentantul Romaniei la OMS a spus: „In…

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Autoritatile sanitare franceze au raportat sambata 8.550 de noi cazuri confirmate de coronavirus, ceea ce reprezinta o scadere fata de cifrele inregistrate vineri, cu 8.975 de imbolnaviri, transmite Reuters. Bilantul de vineri a stabilit un nou record absolut de infectari zilnice de cand pandemia…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia.