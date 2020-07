Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au intocmit 816 rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei prin care s-a dispus trimiterea in judecata a 1.601 inculpati, dintre care 524 in stare de arest preventiv, potrivit bilantului activitatii acestei unitati de Parchet in perioada ianuarie - iunie 2020. Potrivit…

- Gruparea ar fi actionat incepand cu anul 2011.Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au trimis in judecata in judecata patru jandarmi pe care ii acuza de constituirea unui grup infractional organizat, camata, complicitate la camata, delapidare in forma continuata si complicitate la delapidare in…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean bulgar care a fost prins, la PTF Calafat-Vidin, cu aproximativ 50 de kilograme de heroina, ambalate in pachete de cate un kilogram, transportate intr-un cap-tractor al unui TIR. "Prin rechizitoriul din data de 14.07.2020, procurorii…

- 33 de inculpati, trimisi in judecata pentru constituirea unui grup infractionat, evaziune fiscala, complicitate si spalare de bani Se ocupau de distribuirea de produse alimentare, achizitionate din spatiul intracomunitar Tranzactiile erau fictivePrin rechizitoriul din data de 03.07.2020, procurorii…

- bull; Procurorii DIICOT Bacau au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoaneIntr un comunicat de presa se arata ca, la data de 30.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata…

- In perioada 11.06.2020 ndash; 15.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, Sectia de Combatere a Traficului de Droguri au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpati, in cadrul a doua actiuni pentru…