- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 persoane au murit, transmite Ministerul Sanatații. Printre cei care au murit se numara și un copil cu varsta intre 0 și 9 ani. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat miercuri 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS –…

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid și 26 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1524 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 838 mai mult fața de ziua…

- Ministerul Sanatatii anunta joi, 1.984 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 336 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 23 de decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.984 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 336 mai…

- Ministerul Sanatatii anunta marti, 3.047 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.715 mai multe decat in urma cu o zi. Au fost raportate 27 de decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.047 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.715…

- Ministerul Sanatatii anunta luni 1.332 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 97 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 12 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.332 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 97 mai putine…

- Ministerul Sanatatii anunta duminica 1.429 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 745 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 11 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.429 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 745 mai…

- Scad cazurile de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.749 de imbolnaviri, cu 284 mai puține fața de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatații. 443 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile…