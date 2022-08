Bilanț Covid 10 august: 7.313 cazuri noi, cu 2.551 mai puține față de ziua anterioară. La București, incidența este 9,46 Ministerul Sanatații a transmis, miercuri, ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.313 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.551 mai puține fața de ziua anterioara. 1.441 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. La București, incidența este 9,46. In secțiile Covid sunt internate 3.989 de pacienți cu 88 mai puțini fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 302 persoane, cu 7 mai multe fața de ziua anterioara. Din cei 302 pacienți internați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

