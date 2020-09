Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.391 de cazuri noi, ceea ce urca la 101.075 de cazuri de infectari in Romania de la inceputul pandemiei.

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nu au fost identificate și alte cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajaților din cadrul ambasadei Romaniei la Londra sau din cadrul Centralei MAE, correlate cu cele doua cazuri. BILANT CORONAVIRUS 31 AUGUST 2020. 755 de cazuri noi la doar…

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.

- Astazi, 30 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.356 inregistrate in ultimele 24 de ore. 35 de persoane au decedat, in timp ce 402 pacienți se afla in stare grava.

- Astazi, 14 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat numarul de persoane infectate cu noul coronavirus. Au fost inregistrate 637 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore! Cifre alarmante pentru Romania!

- Sambata, 11 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat numarul de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19, fiind un nou record pentru Romania!

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 291 noi cazuri de imbolnavire. Au fost efectuate 7.300 de teste. Pana astazi, 28 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –…