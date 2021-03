Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 martie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 2.280 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 63 decese și 1.098 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Autoritațile au confirmat duminica 3.288 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 18.175 de teste. Au murit 46 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.093 de pacienți, cifra in creștere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica alte 3.288…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilan al infectarilor cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 801.994 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).740.352 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Noi date ale infectarilor cu Covid-19 sunt anunțate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. La raportarea din 4 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 738.152 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 684.095 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, noile cifre ale infectarii cu Covid-19. La raportarea anterioara, din 24 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, un nou bilanț al infectarilor cu coronavirus. La raportarea din 11 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 673.271 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 600.710 pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor…

- Marți, 5 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.729 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. 121 persoane au pierdut lupta cu boala, in timp ce 1.086 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Miercuri, 16 decembrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 5.991 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 164 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 1.267 de pacienți se afla in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!