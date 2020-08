Bilanț coronavirus: 755 de cazuri și 43 de noi decese, raportate în ultimele 24 de ore De la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei au mai fost depistat 755 de noi cazuri de pacienți infectați cu Covid-19, bilanțul imbolnavirilor ajungand astfel la 87.540. In ceea ce privește victimele, in ultimele 24 de ore au mai fost raportate 43 de decese. Pana astazi, 31 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 87.540 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.869 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.833 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.415 noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 65.177, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor din ultima zi a fost de 43 In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- BILANT CORONAVIRUS 11 IULIE ROMANIA. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre care 21.414 de pacienți vindecați și 1.793 de pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa…