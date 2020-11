Bilanț coronavirus: 5.554 de noi cazuri din 16.225 de teste efectuate Ultimul raport al GCS arata ca in ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 5.554 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus dintr-un total de 16.225 de teste efectuate. Pana astazi, 29 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 471.536 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 348.852 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.554 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

