- sursa foto: Pexels De un deceniu in Grecia sunt inregistrate mai multe decese decat nasteri pe parcursul unui an, scrie una dintre cele mai importante publicatii din Atena, „Kathimerini”, la 13 septembrie. In anul 2011, la putin timp dupa intrarea Greciei in incapacitate de plata si la debutul crizei…

- E o practica obișnuita ca, atunci cand o organizație da in clocot, un lider aplecat pentru rezolvarea problemelor pune la cale un team-building, un eveniment in care membrii organizației stau impreuna in afara biroului,

- Sri Lanka, aflata in pragul un grave crize economice si monetare, a declarat marti stare de urgenta alimentara, in contextul in care bancile private, ramase fara valuta, nu mai pot finanta importurile, relateaza AFP. Presedintele Gotabaya Rajapaksa a declarat ca a dispus adoptarea de masuri de urgenta…

- Se va numi Dacia Jogger! Un nume simplu si cu sonoritate internationala a fost ales pentru a denumi cel mai nou model al gamei Dacia. Este vorba de un vehicul de familie, cu 7 locuri, polivalent, care va fi dezvaluit in cadrul unui eveniment digital live in data de 3 septembrie.

- Un mesaj postat recent pe grupul medicilor de familie aduce in prim-plan ingrijorarea autoritaților cu privire la eliberarea adeverințelor de vaccinare false, in județul Argeș. Astfel ca SMGMF, condus de dr. Mariana Boșneag, avertizeaza cu privire la faptul ca eliberarea adeverințelor false de vaccinare…

- 5 total views Confruntarea Orban – Cițu pentru șefia PNL a intrat in linie dreapta. „Forța Dreptei” vs „Romania liberala”. Daca Ludovic vorbește despre familie, credința și națiune, umbland cat se poate de evident la partea emoționala, Cițu vorbește clar despre un partid mai liberal, ca nu prea mai…

- Un baiat in varsta de 7 ani a fost gasit mort intr-o camera de gunoi in Franța. Acesta avea o plaga in regiunea capului, iar principalul suspect este chiar tatal sau, abia eliberat din inchisoare.

- Mirabela Dauer nu și-a facut unicul fiu de 20 de ani! ”Am fost singura toata viața. Fiul meu, nici la 44 de ani, nu vrea sa ma cunoasca”, i-a recunoscut marea solista, cu lacrimi in ochi, lui Mihai Morar. Artista, care tocmai a implinit 74 de ani, a fost casatorita de de doua ori. Ultimul mariaj, cu…