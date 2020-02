Bijuterii în valoare de peste un milion de euro, furate dintr-un magazin din Munchen Bijuterii in valoare de peste 1 milion de euro au fost furate in Germania de un grup de autori necunoscuti, care au patruns cu un automobil in noaptea de duminica spre luni intr-un magazin din Munchen, informeaza DPA. Anchetatorii sunt de parere ca cel putin trei persoane au participat la comiterea acestui jaf, a precizat luni un purtator de cuvant al Politiei germane. Autorii furtului au spart usa magazinului cu ajutorul unui automobil in noaptea de duminica spre luni. Desi au declansat sistemul de alarma, iar politistii au ajuns in scurt timp la fata locului, hotii au reusit sa fuga inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

