Cativa adolescenti oradeni au hotarat sa se relaxeze dupa examenul de Evaluare Nationala iesind in fiecare zi intr-un parc din oras, dar nu pentru a se distra, ci pentru a strange gunoaiele aruncate de altii.



"Am inceput sa iesim abia de ieri, cand a fost cat de cat mai frumoasa vremea si nu a mai plouat. Am fost 11 copii in parcul Balcescu, de unde am adunat vreo 12 saci de gunoaie. Acum am parcurs o parte din spatiul verde de pe malul Crisului Repede din centrul orasului. Maine dupa-masa, tot de pe la ora patru, vom merge in Petofi si Olosig, iar vineri, in parcul Salca", a declarat…