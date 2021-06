Stiri pe aceeasi tema

- Oradea, 11.06.2021 COMUNICAT DE PRESA ATENTIE: COD PORTOCALIU METEOROLOGIC valabil pentru localitatile Vascau si Carpinet Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Portocaliu, valabila pentru localitatile Vascau si Carpinet, in data de 11.06.2021, in intervalul orar 13:40 14:40,…

- Oradea, 09.06.2021 COMUNICAT DE PRESAAlege sa fii voluntar in cadrul programului"SALVATOR DIN PASIUNE" Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor continua campania de recrutare de noi candidati in cadrul programului de voluntariat ldquo;SALVATOR DIN PASIUNE", doritorii putand…

- Ne confruntam, din pacate, cu o noua situație, absolut neplacuta și nedorita, in care multe din deșeurile menajere de pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt colectate. Nu imi doresc sa arunc vina asupra nimanui, insa nici nu doresc sa asum un eșec care nu ne aparține și de care administrația locala…

- Actorii Teatrului Regina Maria din Oradea fac un apel, printr-o scrisoare deschisa, la ratiunea si intelepciunea consilierilor judeteni, cu privire la o decizie care urmeaza a fi luata in curand, anume comasarea Teatrului "Regina Maria" si a Teatrului Szigligeti cu Filarmonica, dar si inlocuirea…

- Un vanator din Bihor a fost impușcat in cap, vineri dupa-amiaza, la o partida de vanatoare ilegala. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a fost transportat cu elicopterul la Oradea și se afla in operație.

- USR PLUS o propune pe Ioana Mihaila, in prezent secretar de stat in Ministerul Sanatații, pentru a prelua conducerea acestei instituții. Propunerea a fost inaintata premierului Florin Cițu.„Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin masuri concrete care sa vina in sprijinul spitalelor. Sunt…

- Incidentul a fost soldat cu doua victime, care au fost transportate de urgența la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Este vorba de un barbat de 59 de ani și o femeie în vârsta de 66 de ani. IPJ Cluj a transmis…

- Florian Bodog, fost ministrul al Sanatatii, sustine ca ca pacientii COVID de la spitalul din Oradea fac un apel disperat pentru a li se furniza medicamentele necesare, care vin numai prin repartitia ministerului Sanatatii. "In cursul acestei dupa amieze am fost contactat de aparținatorii unor…