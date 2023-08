”Pompierii militari bihoreni au intervenit in localitatea Oradea, strada Santaului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de calatori care circula pe ruta Oradea – Halmeu. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, in jurul orei 03:00, moment in care la fata locului au fost mobilizate operativ, echipajele Detasamentului 2 Oradea, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor”, anunta, luni, ISU Bihor. Sursa citata a precizat ca locomotiva…