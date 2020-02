Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai" Bihor gazduieste, in perioada 26 februarie - 12 martie, o expozitie cu martisoare si alte obiecte, la vanzare, realizate de catre tinerii din Asociatia "Down " Oradea intitulata "Vestitorii primaverii". Potrivit unui comunicat al bibliotecii, expozitia se gaseste in Galeria expozitionala de la parterul institutiei si cuprinde, in principal, martisoare, dar si diverse suporturi, tablouri, genti, bratari etc. Cu acest prilej, se va celebra si implinirea a 18 ani de parteneriat intre Asociatia Down Oradea si Centrul de Informare Comunitara al institutiei. "Debutul…