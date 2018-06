Stiri pe aceeasi tema

- Au putut explora un taram de basm și s-au putut intalni și juca cu personajele lor preferate. S-a intamplat in cadrul evenimentului dedicat Zilei de 1 Iunie „Sa coloram impreuna curcubeul copilariei!”. „A fost un eveniment dedicat copiilor și bucuriei de a fi copil!”, ne-a spus doamna…

- Absolvenții instituțiilor de invațamant, promoția 2018, vor fi ajutați sa-și gaseasca un loc de munca. Angajații Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman ofera sprijin absolvenților instituțiilor de invațamant, promoția 2018, in identificarea unui loc de munca prin inregistrarea in…

- Un nor de praf saharian venit din Ungaria a dus la asternerea unei pelicule fine pe masinile din Oradea, dar sanatatea populatiei nu este afectata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Bihor, Loredana Tirt, a declarat, marti,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti pianisti romani contemporani, Horia Mihail, va sustine, pe 10 aprilie, la Oradea, unul din cele 18 recitaluri din cadrul Turneului "Pianul Calator" - Best Of, editia a VIII-a, ce are loc in perioada 9 aprilie - 8 mai in 17 orase din tara. "Ne bucuram foarte…

- Centrul Infotrafic informeaza ca porturile din Constanța au fost inchise duminica dimineața ca urmare a vantului puternic. Restricții de trafic sunt in vigoare pe drumurile din mai multe județe, iar o parte din traficul feroviar este blocat in judetul Dambovita din cauza unor alunecari de teren. Centrul…

- Expozitia interactiva "Inventiile unui geniu. 'Masinile' lui Leonardo da Vinci" va fi vernisata vineri, 16 martie, la Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea, in noul sediu al institutiei, se arata intr-un comunicat de presa remis marti. Potrivit sursei citate, expozitia prezinta, pe…

- Evolutie solida, perseverenta si atitudine in momentele importante. BC SCM Timișoara a invins joi seara pe CSM CSU Oradea la o diferenta de 12 puncte, dupa un meci pe care l-a dominat cap-coada.