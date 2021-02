Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de la Mediesu Aurit a preparat cel mai bun caltabos și toros, a decis juriul celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs „D’ale porcului”, competiție care a adunat la start noua echipe din Bihor și una din Satu Mare. Evenimentul s-a desfașurat la taverna Complexului President din Baile Felix,…

- Accidentul mortal de luni (8 februarie) dupa-amiaza de la ieșirea din Valea lui Mihai a fost provocat de un barbat de 53 de ani din localitatea Vetis. Se pare ca acesta avea viteza excesiva. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de o alta mașina, condusa de un barbat de 33 de ani…

- „Camera Paradisului” și „Parnasus”, sunt denumiri care ne duc cu gandul la vreun castel medieval de prin țarile occidentale. Nimic nu este mai departe de adevar ! Doua dintre salile Castelului medieval de la Mediesu Aurit (Castelul Lonyai), purtau aceste nume. Cronicarii spun ca tavanele pictate și…

- In data 08.01.2021, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control peste 76.000 persoane, cetațeni romani și straini, cu aproximativ 25.800 mijloace de transport (dintre care 10.000 de automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 31.700 persoane…

- Polițiștii bihoreni il cauta pe Mark Tolvai, un tanar de 23 de ani din Valea lui Mihai, care a plecat de acasa in cursul zilei de joi și nu a mai revenit. Cei care pot oferi informații cu privire la dispariția tanarului de 23 de ani sunt rugați sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata secție…

- Comenzile de preparate culinare la pachet si cu livrare au crescut, de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, cu 14% in randul consumatorilor care comanda cel putin o data pe luna, determinand restaurantele sa-si reconfigureze retelele, potrivit studiului Deloitte "The Restaurant of the Future Arrives…

- Anul acesta Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita in condiții speciale. Rigorile pandemiei ne-au obligat sa organizam spectacolul omagial online. Cu toate acestea credem ca artiștii noștri au adus un freamat și o mireasma proaspata de speranța și incredere. Desigur, in mod tradițional spectacolul…

- Multe rețete din bucataria romaneasca au ajuns sa fie apreciate și peste hotare, iar dintre acestea am facut un top 10 cele mai indragite preparate culinare tradiționale. Rețete de mancare tradiționala romaneasca.