- O avocata din Oradea s-a ales cu dosar penal deoarece politistii rutieri au prins-o bauta la volan. Desi avea o alcoolemie de 1,77 g/l alool pur sange, femeia a scapat, insa, de o condamnare, caci procurorii au decis s-o ierte si sa-i amane aplicarea pedepsei.

- Pompierii militari au fost solicitati miercuri, la orele amiezii, in zeci de locuri din municipiul Oradea, pentru evacuarea apei acumulate in curti si subsolurile cladirilor in urma unei ploi torentiale. "Primim in continuu apeluri atat de la populatia din municipiul de resedinta, Oradea, cat si din…

- La data de 21 mai s-au implinit 145 de ani de la nasterea preotului, profesorului, autorului de manuale si publicistului Petru Cupcea (1875 – 1940). S-a nascut la 21 mai 1875 in Calinesti, judetul Maramures, in familia cantorului – invatator greco-catolic Ioan Cupcea si a Mariei Rednic. A facut parte…

- Gradina Zoologica din Oradea isi redeschide portile pentru vizitatori incepand de miercuri, 20 mai, dupa ce a avut activitatea cu publicul suspendata pe toata perioada starii de urgenta, a anuntat conducerea SC Administratia Domeniului Public SA Oradea. "Conform noilor masuri de prevenire aplicabile…

- La initiativa Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes national sau local. ”In urma verificarii indeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autoritatilor…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat, in Romania, judetul Bihor, la ora 02:28:43 ora locala a Romaniei , la adancimea de 5 km. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 46.6309deg;N Long 22.1257deg;E.Cutremurul…

- Deces 158Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Balș, confirmat in 1.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boala renala cronica, Boala neuromusculara, Obezitate.Deces 159Barbat, 70 ani, jud Iași. Pacient depistat in timpul spitalizarii in Secția…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA // LIVE UPDATE CORONAVIRUS ROMANIA GCS a anunțat, cu puțin timp in urma, noul bilanț al infecțiilor cu coronavirus. Astfel, la nivel național, sunt 2.738 de cazuri.Pana pe 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul…