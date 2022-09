Stiri pe aceeasi tema

- De joi, in Germania, cladirile publice nu mai pot fi incalzite decat la maximum 19 grade, cu excepția gradinițelor, școlilor și spitalelor. In plus, fantanile și monumentele nu mai sunt luminate pe timpul nopții. Sunt și restricții privind cat de calda poate fi apa in piscine.

- Doua evenimente muzicale romanesti in Germania se vor petrece pe 20 si 22 august, mai precis concertul sustinut de Orchestra Romana de Tineret dirijata de Gabriel Bebeselea pe 20 august, ora 11, la ElbPhilharmonie Hamburg, in cadrul Festivalului Schleswig

- Rezultat excelent pentru jucatorul constantean de bowling Catalin Gheorghe, care a cucerit medalia de aur in proba individuala din cadrul Campionatelor Europene de seniori 50+ de la Berlin (Germania). „Bucuria este cu atat mai mare cu cat am reusit sa imi apar titlul cucerit, in 2019, la editia de la…

- Masca va fi principalul instrument impotriva noului val de COVID-19 asteptat in Germania in toamna, potrivit unui plan prezentat miercuri de guvernul de la Berlin, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul german al sanatatii, Karl Lauterbach, a avertizat ca tara sa va fi lovita de un nou val ”catastrofal” de coronavirus daca nu se iau inainte de sosirea toamnei masuri de limitare a contaminarii, informeaza dpa. „Daca intram in toamna asa cum suntem acum, adica fara noi masuri de protectie,…

- Lucratorii temporari, carora li se va oferi cazare si un salariu standard, ar trebui sa treaca prin aceleasi verificari de securitate si de responsabilitate ca si alti membri ai personalului, cum ar fi cei care manipuleaza bagaje, care dureaza, in general, aproximativ doua saptamani, a spus purtatorul…

- Cercetatorii germani au pus la punct un nou vaccin anti-Covid viu atenuat, considerat mai eficient comparativ cu vaccinurile existente. Primele rezultate pe animale sunt concludente, ele urmand a fi confirmate de primele teste clinice pe oameni, transmite Science et Avenir. O mare parte a populației…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat in Germania si Romania, a anuntat joi un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters.’ „Secretarul general va desfasura vizita sa planificata…