Stiri pe aceeasi tema

- Un program pilot care va utiliza inteligenta artificiala, recunoasterea faciala si mii de camere de supraveghere pentru a urmari miscarile persoanelor infectate cu coronavirus va fi lansat de Coreea de Sud, transmite Reuters. Proiectul din Bucheon, unul dintre cele mai dens populate orase din tara,…

- Turk a mai spus, intr-un interviu video pentru conferinta Reuters Next, ca si alte tari consumatoare care au convenit sa elibereze rezerve strategice de comun acord cu Statele Unite pentru a tempera preturile si-ar putea ajusta calendarul daca va fi necesar. ”Cred ca fiecare tara va lua decizii in…

- Masurile nu se opri, insa, aici. Executivul UE propune, de asemenea, acceptarea in scopuri de calatorie a tuturor vaccinurilor aprobate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), lucru care ar permite și alte deplasari decat cele esențiale pentru cetațeni din afara blocului comunitar care s-au imunizat…

- Rezidenții Uniunii Europene vor fi nevoiți sa se vaccineze cu a treia doza „booster” a unui vaccin anti-Covid pentru a putea calatori intr-o alta țara din blocul comunitar fara teste pentru coronavirus sau obligativitatea de a intra in carantina, potrivit unei propuneri facute joi de Comisia Europeana,…

- Departamentul de Comert a anuntat miercuri ca cheltuielile de consum, care reprezinta mai mult de doua treimi din activitatea economica a SUA, au crescut cu 1,3% luna trecuta, dupa ce au urcat cu 0,6% in septembrie. Cheltuielile au fost partial stimulate de preturile mai mari, cererea continuand sa…

- Preturile petrolului au urcat marti la cel mai ridicat nivel din ultima saptamana dupa decizia SUA si a altor state de a elibera titei din rezervele strategice pentru a tempera cresterea preturilor, masuri care sunt insa sub unele asteptari din piata, transmite Reuters. Statele Unite au anuntat…

- In timp ce varianta Delta nu mai este atat de devastatoare, oamenii de știința stabilesc cand și unde, COVID-19 va trece la o boala endemica in 2022, scrie Reuters. Ei sunt de parere ca primele țari care au ieșit din pandemie au avut rate ridicate de vaccinare și imunitate in urma infectarii. Printre…

- Pe masura ce valul devastator al variantei Delta se atenueaza in unele regiuni de pe glob, oamenii de știința incearca sa afle cand, unde și daca in 2022 Covid-19 va deveni o boala endemica. Pentru a raspunde la aceste intrebari, Reuters a consultat mai mulți experți de top in acest domeniu. Ei se…