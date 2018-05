Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 16-a editie a Bienalei de arta de la Venetia, ale carei vedete sunt proiecte simple si concrete, ce reflecta o disciplina divizata intre etica si estetica, isi va deschide portile sambata, informeaza AFP. Bienala de la Venetia, cel mai important eveniment din domeniul arhitecturii…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Suediei a castigat Campionatul Mondial din Danemarca, dupa ce a invins, duminica, la loviturile de departajare, selectionata Elvetiei.La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 2-2, iar la loviturile de departajare, Suedia s-a impus, scor 2-1.…

- Starurile MTB Ariane Luthi, Frans Claes și Vitor Gamito, pregatite sa cucereasca Carpații Evenimentul premium Carpathian MTB Epic se va desfașura in perioada 16-19 august la Cheile Gradiștei – Fundata. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cea de a doua ediție a Carpathian MTB Epic, competiție multi-etapa de ciclism…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei a caștigat fara nicio emoție intalnirea cu Elveția, scor 3-1. Elvețiencele n-au suferit prea mult și seara au ieșit in club pentru a se distra. "Oaspeti de seama aseara in Janis, aproape toata echipa de tenis a Elvetiei, in frunte cu celebra Martina Hingis, au dansat si…

- Tragerea la sorti a intalnirii Romania – Elvetia, din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale a Fed Cup, va avea loc vineri, de la ora 12.00, anunta Federatia Romana de Tenis.Evenimentul va incepe la ora 12.00 si va fi gazduit de ”Platinia Conference Hall” din Cluj-Napoca, Calea Manastur 2-6.…

- Ianis Hagi (19 ani) l-a felicitat pe Razvan Marin (21 de ani), fostul sau coleg de la Viitorul, pentru primul trofeu obținut in Belgia. Standard Liege a caștigat Cupa Belgiei, scor 1-0 dupa prelungiri in fața celor de la Genk, Razvan Marin fiind unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren. "Tin sa-l…

- 55 de ani, aceeași rochie, grațe și frumusețe! La 86 de ani, actrița Rita Moreno, ajunsa la 86 de primaveri, a defilat pe covorul rosu imbracata in acceași rochie in care a stralucit in 1962, atunci cand a castigat statueta.

- Marina Baboi a reușit sa-și adauge in palmares un nou titlu de campioana nationala, in proba sa favorita de sala, 60 de metri plat, la Nationalele rezervate categoriei de varsta U20. Cu aceasta medalie de aur, Marina Baboi incheie sezonul de sala cu un total de 4 titluri de campioana nationala: 60 de…