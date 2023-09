Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) iși continua și in acest an parteneriatul de prestigiu cu Berlinale Forum Expanded și Arsenal – Institute for Film and Video Art printr-un program special de scurtmetraje care aduce in atenți

- Conceputa ca o panorama a celor mai bune scurtmetraje experimentale și lucrari audiovizuale ale anului, Competiția Internaționala de Scurtmetraj a BIEFF revine cu 40 de titluri inovatoare, alese din cele peste 1500 de filme inscrise la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental…

- Peste 25 de filme, romanesti sau straine, unele prezentate in premiera, vor putea fi urmarite la editia Sibiu a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care se va desfasura in perioada 7-10 septembrie.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, editia a 17-a a TIFF Sibiu va avea loc…

- Competiția Internaționala de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), dedicata filmelor care abordeaza intr-o maniera inovatoare convențiile limbajului cinematografic, revine cu titluri semnate de cei mai apreciați cineaști emergenți ai momentului.

- Competiția Internaționala de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), dedicata filmelor cu o dimensiune experimentala care abordeaza intr-o maniera inovatoare convențiile limbajului cinematografic, revine cu titluri semnate de cei mai apreciați cineaști emergenți…

- Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) se intoarce in salile de cinema in perioada 26 septembrie – 1 octombrie. Ajuns la cea de-a treisprezecea ediție, BIEFF propune peste 30 de evenimente adresate atat publicului cinefil, cat și profesioniștilor din domeniul cinematografiei:…

- Filmul „Nu astepta prea mult de la sfirsitul lumii”, noua productie semnata de Radu Jude, va deschide cea de-a 13-a editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF), pe 26 septembrie, de la ora 19.00, la Cinemateca Eforie, anunta organizatorii, potrivit news.ro.BIEFF.13…

- Dupa succesul inregistrat de actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava la Avignon in Festivalul Internațional de Teatru desfașurat in perioada 7-26 iulie 2023, și la cererea publicului sucevean, am programat cele doua spectacole prezente in festival, „Rinocerii” și „Occident Express”, dupa…