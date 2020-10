Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, i-a indemnat vineri pe americani "sa nu faca pe grozavii " si sa poarte masca, dupa anuntul ca presedintele Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19, noteaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a fost testat negativ vineri dimineata,…

- Intr-un raport pe care Trump l-a caracterizat drept „fake news”, Times a spus ca presedintele nu a platit impozite pe venit in 10 din ultimii 15 ani pana in 2017, in ciuda faptului ca a primit 427,4 milioane de dolari pana in 2018 din programe de televiziune si alte licente. Informatiile vin…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat pe Donald Trump ca, din pura "strategie politica", alimenteaza violentele care au izbucnit in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, noteaza AFP."Am spus clar. Nu este loc pentru violenta, jafuri sau incendii. Niciunul. Zero",…