Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis duminica sa-i spuna omologului sau rus Vladimir Putin la primul summit din 16 iunie ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa „încalce” drepturile omului, potrivit AFP."Ma voi întâlni cu președintele Putin peste doua saptamâni…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si Agerpres.Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul.

- Presedintele american, Joe Biden, si presedintele rus, Vladimir Putin, se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este "prea devreme" pentru a sti daca discutiile indirecte angajate de Statele Unite cu Iranul vor permite salvarea acordului privind programul nuclear iranian, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca productia de uraniu imbogatit la 60%,…

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Volodymyr Zelensky inainte de organizarea summitului cu liderul rus Vladimir Putin. Aceasta opinie a fost impartașita de fostul ambasador al SUA in Rusia, Michael McFaul, pe Twitter. Fostul diplomat l-a sfatuit sa…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului (CDH) a lansat miercuri un apel pentru organizarea de ''alegeri libere si corecte'' in Belarus si i-a cerut Inaltului comisar pentru drepturile omului sa ancheteze abuzurile comise in aceasta tara, relateaza AFP. Cele 47 de state membre…