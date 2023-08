Biden limitează investiţiile americane în tehnologie în China Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv care limiteaza anumite investitii americane in China in tehnologii considerate sensibile si cere companiilor sa obtina o notificare guvernamentala prealabila inainte de a investi in alte sectoare tehnologice, informeaza Reuters. Decizia urmareste sa impiedice ca know-how-ul si capitalul american sa contribuie la dezvoltarea unor tehnologii ce ar putea permite Chinei sa se modernizeze din punct de vedere militar si sa reprezinte o amenintare la adresa securitatii SUA. Ordinul semnat de Biden va permite Departamentului Trezoreriei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

