Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Joe Biden le-a cerut agentiilor americane de imigratie sa nu mai foloseasca expresia controversata si dezumanizanta 'strain ilegal' in legatura cu migrantii, relateaza DPA. Formula a fost des utilizata de administratia fostului presedinte Donald Trump, aparand frecvent…

- Administratia Joe Biden a anuntat suspendarea imediata a acordurilor de azil cu El Salvador, Guatemala si Honduras. Astfel ca ințelegerile semnate in 2019 de fostul președinte Donald Trump cu...

- Uniunea Europeana dorește impozitele restante de 15,8 miliarde de dolari pe care Apple le datoreaza și face apel la o hotarare judecatoreasca din iulie 2020 care scutea gigantul tehnologic de plata, a raportat luni Bloomberg. Anul trecut, comisarul UE pentru concurența, Margrethe Vestager, a pierdut…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, au convenit in cadrul unei discuții telefonice asupra prelungirii tratatului New Start, anunța serviciul de presa al Kremlinului. Președinții și-au exprimat satisfacția in legatura cu schimbul de note diplomatice…

- Administratia presedintelui Joe Biden va relua un proiect emblematic ce vizeaza imprimarea unui portret al activistei de culoare impotriva sclaviei Harriet Tubman pe bancnotele de 20 de dolari, care fusese abandonat de guvernul condus de Donald Trump, a anuntat luni Biroul de presa de la Casa Alba,…

- Corespondentul RFI la Beijing anunța ca, imediat dupa plecarea lui Donald Trump de la Casa Alba și instalarea noului președinte al Statelor Unite, la Beijing a fost dat publicitații un comunicat potrivit caruia 28 responsabili ai administrației Trump aflați pe situl Ministerului chinez de Externe sunt…

- Joe Biden preia președinția SUA miercuri, intr-un moment dramatic, in contextul epidemiei care a ucis peste 400.000 de americani și a afectat grav economia, scrie BBC. Noul președinte are in plan o serie de decizii rapide, care vizeaza in primul rand combaterea virusului, grabirea vaccinarii și stimularea…