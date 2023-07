Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, se duce in fiecare seara la culcare cu o masca de oxigen. Dispozitivul il ajuta sa respire și i-a fost recomandat de medici dupa ce acesta a fost diagnosticat cu apnee in somn. Afecțiunea este o tulburare a somnului care se manifesta prin oprirea brusca și temporara…

- Presedintele american Joe Biden a discutat luni cu premierul italian Giorgia Meloni despre scurta revolta a mercenarilor rusi impotriva Kremlinului si a invitat-o, de asemenea, sa viziteze Casa Alba in luna iulie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de news.ro.Biden a vorbit…

- Fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, a dezvoltat o vasta rețea de investiții strategice și relații politice care i-a permis miliardarului din domeniul tehnologiei sa exercite o influența semnificativa asupra inteligenței artificiale și a politicilor publice din Washington, D.C.

- Presedintele american Joe Biden va anunta joi intentia sa de a-l numi pe Charles Q. Brown, general afro-american care in prezent comanda fortele aeriene, pentru a conduce statul major al intregii armate americane, potrivit programului sau oficial publicat de Casa Alba, noteaza AFP preluat de agerpres.El…

- Este o cotitura importanta in sprijinul occidental pentru Kiev si o decizie calificata drept "istorica" de presedintele Volodimir Zelenski: Joe Biden este de acum gata sa permita altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele de lupta pe care ea le cere insistent, F-16 de fabricatie americana, scrie La…

- "Vom recastiga Casa Alba": in fata alegatorilor sai din New Hampshire, Donald Trump s-a angajat joi sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden - a carui candidatura tocmai a fost oficializata - in alegerile din 2024, relateaza AFP, citat de Agerpres."Marti, Joe Biden a declarat oficial ca isi doreste…