Biden cere Congresului SUA încă 105 miliarde de dolari pentru Ucraina şi Israel Casa Alba a lansat un nou set cuprinzator de propuneri pentru a sprijini financiar Israel si Ucraina, precum și pentru a investi mai mult in producția interna de aparare, asistența umanitara și gestionarea afluxului de migranți de la frontiera cu Mexic. Costul total al cererii de finanțare suplimentara a fost fixat la peste 105 miliarde de dolari. Cererea catre Congres a fost facuta de președintele Joe Biden in cadrul unui discurs sustinut vineri seara in Biroul Oval de la Casa Alba. „Aceasta solicitare de buget este esențiala pentru promovarea securitații naționale a Americii și pentru asigurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

