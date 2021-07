Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Kremlinul a acuzat vineri Washingtonul de alimentarea tensiunilor cu „actiuni neprietenoase” dupa ce ambasada SUA la Moscova a anuntat ca reduce personalul si opreste procesarea vizelor pentru majoritatea rusilor, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ambasada americana a…

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, adaugand ca a ''recomandat'' ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza AFP, DPA si Reuters. ''Zece diplomati au fost inclusi…