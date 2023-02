Biden a fost suprins alturi de Zelinski pe fundalul sirenelor

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de disursul lui Joe Biden, soția acestuia a intrat in sala in care urma sa aiba loc evenimentul și a vrut sa-l sarute pe obraz pe soțul vicepreședintei SUA. Momentul a fost unul bizar, cei doi pare ca se saruta pe buze, imaginile au devenit virale in presa tabloida din toata lumea. Presedintele…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan intenționeaza sa țina conversații telefonice cu președinții rus și ucrainean Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, vineri și simbata, privitor la coridorul umanitar. Despre aceasta informeaza TASS cu referire la Ombudsmanul turc. Anterior, Ombudsmanul turc Sheref…

- Polonia intenționeaza sa trimita tancuri Leopard in Ucraina ca parte a unei coaliții internaționale, a declarat președintele polonez, potrivit unor rapoarte , informeaza blacknews.ro . Kievul a solicitat vehicule militare grele, precum Leopard 2 de fabricație germana, ceea ce ar reprezenta o intensificare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…

- SUA și aliații nu pot oferi Ucrainei toate tipurile de arme pe care le solicita din doua motive, dar Ucraina obține tot ce are nevoie pentru a reuși pe cimpul de lupta. Acest lucru a fost declarat de președintele american Joe Biden la o conferința de presa comuna cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post” care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Presedintele SUA,…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a plecat in Statele Unite. Acolo sint planificate o intilnire cu colegul american Joe Biden și un discurs in Congres, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul președintelui ucrainean. „Plec spre Statele Unite pentru a consolida stabilitatea și capacitatea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat sambata, intr-un interviu pentru cotidianul Le Parisien, ca va vorbi "in curand" cu Vladimir Putin despre problemele de securitate legate de energia "nucleara civila" a Ucrainei, dupa ce, duminica, va discuta cu directorul general al Agentiei Internationale…