Biden a dispus limitarea atacurilor cu drone împotriva grupărilor jihadiste Presedintele Joe Biden a limitat utilizarea de catre armata americana a atacurilor cu drone împotriva gruparilor jihadiste în afara teatrelor de razboi în care SUA sunt angajate oficial, schimbând politica predecesorului sau, Donald Trump, care a dat mâna libera militarilor americani în tari precum Somalia, informeaza AFP citata de Agerpres.



Orice actiuni planificate împotriva gruparilor jihadiste, cu exceptia Afganistanului, Siriei si Irakului, vor fi acum prezentate Casei Albe înainte de a fi executate, a anuntat luni purtatorul de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

