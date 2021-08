Stiri pe aceeasi tema

- Ben Wallace, secretar de stat britanic la Aparare, a afirmat intr-o declarație televizata ca decizia Statelor Unite de a-și retrage trupele din Afganistan a fost o „grava eroare”, care i-a incurajat pe talibani sa treaca la ofensiva. In opinia lui Wallace, acordul de retragere negociat la Doha de catre…

- Pe fondul retragerii trupelor SUA și NATO din Afganistan, succesul ofensivei militare talibane din ultimele luni, soldata cu caștiguri teritoriale majore obținute de insurgenții jihadiști, ridica serioase semne...

- Casa Alba a anuntat vineri ca a deblocat aproximativ 100 de milioane de dolari pentru a face fata situatiilor de urgenta legate de Afganistan, potrivit unui comunicat, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceste fonduri vor putea fi utilizate in mod unilateral sau multilateral, a precizat administratia…

- Peskov a declarat ca acest subiect este urmarit cu mare atentie si a continuat: „Din pacate, vedem ca situatia devine in ce in mai instabila”. Referindu-se si la posibilitatea trimiterii de militari rusi in Afganistan, Peskov a mentionat ca in legatura cu aceasta optiune „nu au existat consultari” cu…

- Rusia nu intentioneaza sa trimita trupe in Afganistan, in pofida preocuparii sale fata de situatia din aceasta tara dupa retragerea trupelor americane si ofensiva talibanilor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia EFE. ''Nu. Nu exista nicio discutie…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntar, vineri, ca nu exista niciun plan privind retragerea totala din Afganistan in urmatoarele zile, in contextul in care Baza aeriana Bagram, situata in...

- Toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, a anuntat vineri un responsabil american din domeniul apararii, afirmand ca retragerea tuturor fortelor straine prezente in Afganistan este iminenta, potrivit AFP si Reuters. 'Toate fortele coalitiei…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…