- Incident grav, vineri seara la Timișoara. In jurul orei 19:00, un tanar de 26 de ani a condus o bicicleta pe strada pietonala Emanoil Ungureanu din Timișoara iar la un moment dat a surprins și accidentat o minora de doi ani. Individul a parasit locul accidentului fara incuviințarea poliției. In urma…

- Ce pedeapsa a primit un șofer din Alba care a lovit un biciclist și a fugit de la locul accidentului: Unde l-au gasit polițiștii Ce pedeapsa a primit un șofer din Alba care a lovit un biciclist și a fugit de la locul accidentului: Unde l-au gasit polițiștii Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații…

- Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” a cerut in administrare un spațiu aflat in proprietatea Municipiului Timișoara. Acesta, situat in centrul orașului, ar urma sa fie modernizat cu fonduri europene. Planul este ca aici sa se faca spitalizari de zi și recoltari pentru diverse analize.

- Fetița a crescut intr-o familie disfuncționala și ajunsese la varsta de 4 ani sa fie malnutrita și sa cantareasca doar 5 kilograme.Medicii de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași au ramas uluiți atunci cand s-au ocupat de cazul ei. Trupul fragil al copilei, aflat aproape de stadiul de coma,…

- Florentina, copila hranita doar cu pufuleți in primii ani de viața, are 12 ani acum și a plans cand a aflat de trecutul ei. Actualii parinți și-au dorit sa o creasca intr-un mod cat mai armonios, atat din punct de vedere al sanatații fizice, cat și sanatații psihice. Nu au vrut sa-i ascunda faptul ca…

- Ce s-a ales de fetita hranita doar cu pufuleti! Florentina este fetita care a fost hranita doar cu pufuleti pana la varsta de 4 ani! Acum copila are 12 ani si a aflat de unde provine si ce trecut trist a avut. Fetita a crescut intr-o familie disfunctionala si ajunsese la varsta de 4 ani sa fie malnutrita…

- Suporterii Politehnicii s-au mobilizat rapid ieri pentru a intinde o mana de ajutor juniorilor Jiului si familiilor lor dupa teribilul accident din Petrosani. Fanii alb-violeti au mers cu colinda in zonele centrale ale Timisoarei pentru a strange donatii si au ajuns inclusiv la Spitalul de Copii „Louis…

- Polițiștii prahoveni au fost in alerta, ieri, dupa ce un șofer a lovit o fetița pe o trecere pentru pietoni din zona de vest a municipiului Ploiești și, ulterior, a fugit de la locul accidentului. Potrivit IPJ Prahova, ”in jurul orei 13.15 (n.n. – luni), polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești…