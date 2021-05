Bicicleta, factor cheie într-un viitor mai sustenabil și mai prietenos cu mediul 3 iunie marcheaza Ziua Mondiala a Bicicletei, o invenție veche de aproape 200 de ani, care a adaugat o valoare inestimabila lumii. In fața pandemiei actuale COVID-19, bicicleta prezinta o oportunitate fara precedent, deoarece permite o mobilitate mai mare și mai igienica, contribuie la redresarea durabila a economiei și susține transformarea transportului urban catre „decarbonizare”. Este necesar sa salvam in continuare strazile și spațiul public, in timp ce avansam in soluționarea crizei climatice printr-o tranziție dreapta. Inainte și in timpul pandemiei COVID-19 Orașele nu sunt caracterizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul U-BT Cluj-Napoca a trecut de SCM Timișoara, scor 67-66, intr-un meci contand pentru ultima etapa a sezonului regulat, disputat in Sala Antonio Alexe din Oradea. Partida a demarat favorabil echipei clujene. Aceasta a fost in avantaj pe tot parcursul primului sfert, deprinzandu-se la un moment…

- Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv…

- Primariile mai multor orașe din Romania au achiziționat autobuze electrice de la MAN, producator deținut de Volkswagen. Reprezentanții MAN in Romania deruleaza in aceasta perioada un turneu de prezentare a unui nou model de autobuz electric pentru transportul public, potrivit publicației profit.ro. …

- Descopera Alba Iulia: de ce sa achiziționezi sau sa inchiriezi o locuința in Capitala Marii Uniri (P) Orașele mari din țara precum este Bucureștiul, Cluj-Napoca sau Timișoara, ofera, intr-adevar, o varietate de oportunitați. Astfel ca, tot mai mulți tineri se orienteaza catre aceste orașe, fie in interes…

- Multa lume fuge de statul la cozi, de asteptarile interminabile, de situatii care le complica mai mult viata decat e deja. Si este complet de inteles, pentru ca nu mai suntem in anii 90 cand lucrurile abia incepeau sa se miste, ci suntem in secolul vitezei, a modernismului, a oamenilor care ne fascineaza…

- BT Arena din Cluj-Napoca va gazdui, in perioada 6-9 martie, turneul Final 8 Cupa Romaniei, masculin, editia 2020-2021. La startul competitiei organizate de U-BT Cluj-Napoca vor fi prezente cele mai in forma echipe din baschetul masculin autohton. Astfel, in urma rezultatelor inregistrate in grupele…

- Ultimul Barometru Urban privind calitatea vieții în orașele din România releva ca municipiul Cluj-Napoca este fruntaș. Acest barometru urban realizat de Banca Mondiala în 2020, arata ca orașul Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraș din țara, depașind…