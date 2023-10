Bichineț ne aduce vești din pușcărie, acolo unde este „priponit” Buzatu. Spune că baronul face seara… balet (VIDEO) BICHINISME… Bichineț vine cu informații incredibile despre activitațile lui Buzatu din pușcarie, cand nu este audiat de procurori. Intr-o conferința de presa organizata la sediul PMP de la Barlad, fostul deputat a spus ca Buzatu citește mult in pușcarie, fiindca i-au trimis cei din familie carți, dar este preocupat in mod special de limba chineza. […] Articolul Bichineț ne aduce vești din pușcarie, acolo unde este „priponit” Buzatu. Spune ca baronul face seara… balet (VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

