- Ziarul Unirea 20 octombrie: Ziua Internaționala a controlorilor de trafic aerian, eveniment mai puțin cunoscut al calendarului lunii octombrie In fiecare an, la data de 20 octombrie, este sarbatorita Ziua Internaționala a controlorilor de trafic aerian, de asemenea este marcata aniversarea Federației…

- Pe deputatul PMP Robert Turcescu se pare ca l-a ars mult prea tare soarele de pe litoralul romanesc, iar dupa patru ani vrea la munte. Poate nu intamplator, pentru ca EBA – alias Elena Basescu – a fost anunțata deschizatoare de lista la Camera Deputaților in județul Constanța. „Voi deschide lista PMP…

- Au inceput inscrierile pentru editia a VI-a a Concursului National de Fotografie Etnografica „Oameni si datini” Pentru al VI-lea an consecutiv, fotografii amatori sau profesionisti din toata tara sunt asteptati sa se inscrie in concursul national de fotografie etnografica „Oameni si datini”,…

- Eficiența ridicata: 4 carti in 2 minute! Doua aparate de sterilizare a cartilor, cu ultraviolete, eficiente impotriva noului coronavirus, dar nu numai, a cumparat Biblioteca Judeteana „George Baritiu”, pentru ca iubitorii de lectura sa se simta in siguranta si sa nu se indeparteze de carte.…

- Va fi al 7-lea „parc al cainilor”, urmeaza alte 3: Noua, Tractorul si Bartolomeu! La finalul acestei saptamani va fi deschis cel mai mare parc ce poate fi folosit plimbarea cainilor din Brasov. Acesta este amenajat intr-un tarc cu o suprafata de 1.500 de metri, situat langa terenurile de…

- ​Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a regretat luni ca va fi obligata sa ramâna într-un hotel rezervat de organizatori în timpul turneului de la Roland Garros si nu si-a ascuns nici îngrijorarea cu privire la decizia de a permite publicului sa asiste, chiar si în…

- Pe 11 iulie, 2 din cei 6 caini ai unei familii romano-norvegiene din Cristian au fost uciși. Ei țin mai multe animale, majoritatea cu probleme fizice și parasite. Dupa aproape doua luni, autoritațile cerceteaza inca dosarul in rem, in timp ce familia a primit deja 3 controale, facute dupa plangerile…

- Imnul de Stat al Romaniei a fost compus la Brasov, pe versurile poetului Andrei Muresanu (scris si Muresianu). Daca nu exista dubii in aceasta privinta, asupra numelui compozitorului exista controverse. Unii dintre istorici sau cei care au studiat documentele vremii spun ca Anton Pann…